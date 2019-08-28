2019/08/28 | 18:19

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التربية توسع العمل بنظام ارسال الاسئلة الوزارية الكترونيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاربعاء، توسع العمل بنظام

ارسال الاسئلة الوزارية الكترونيا.

وقالت التربية بي بيان ، إنه "تماشيا مع التطور العلمي والتكنولوجي

واستكمالا لاعتماد تجربة مشروع (ارسال الاسئلة الامتحانية

الكترونيا) ،تم اليوم تعميم التجربة في مديريات الرصافة الاولى

والكرخ الاولى و مراكز اضافية اخرى في المديرية العامة لتربية واسط

بعد تعميمها اول الامر في المديرية العامة لتربية الرصافة الثانية

وتربية واسط" .و ذكرت اللجنة الدائمة للامتحانات والتي يرأسها علي الابراهيمي

الوكيل الفني للوزارة ان الوكيل "متابع للموضوع بشكل مباشر ويسعى

لتعميمها في كل المراكز الامتحانية وعلى مستوى العراق لاختصار الوقت

والجهد والتخلص من استلام الاسئلة الامتحانية بمغلفات موجها بمواكبة

التطور العلمي والتكنولوجي الذي اعتمدته الدول المجاورة للعراق"

. واضافت ان "اللجنة جهزت بعض المراكز الامتحانية بأجهزة مزودة

بالأنترنت تقوم بسحب واستنساخ الاسئلة خلال دقيقة واحدة، حيث تقوم

اللجنة الدائمة للامتحانات بإرسال الاسئلة الامتحانية الوزارية الى

اجهزة موجودة في المراكز الامتحانية والتي تم تأمينها من خلال تلك

الاجهزة ليتم السحب الفوري للأسئلة بدلا من استلام الاسئلة بمغلفات

من مديرية الامتحانات".

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