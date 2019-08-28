2019/08/28 | 18:19

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وفاة امين عام اتحاد الادباء العراقيين بحادث سير

نعى اتحاد الأدباء في العراق أمينه العام إبراهيم الخياط الذي قضى

بحادث مروري “مروع” في أربيل. وقال عضو الاتحاد ميثم الحربي في حديث صحفي ،اليوم، إن “الخياط توفي

إثر حادث مروري في مدينة عقرة بأربيل، فيما أصيب المتحدث باسم الاتحاد

عمر السراي بجروح”.

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