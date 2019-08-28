2019/08/28 | 18:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- التعليم المهني: زيادة قبول الطلبة في الجامعات بنسبة 10% بدلا من العشرة الاوائل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/28 | 18:19.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التعليم المهني: زيادة قبول الطلبة في الجامعات بنسبة 10% بدلا من العشرة الاوائل ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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