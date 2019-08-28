2019/08/28 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدينة أهواز (العالم) 2019.08.28 – تشهد السياحة الطبية في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران نشاطاً واسعاً، لاسيما من مواطني الدول المجاورة، بسبب تكاليفها...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السياحة العلاجية تدر 30 مليون دولار على خوزستان خلال 3 أشهر + فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السياحة العلاجية تدر 30 مليون دولار على خوزستان خلال 3 أشهر + فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).