الرئيس العراقي يدعو للحفاظ على المكتسبات المتحققة بعد دحر عناصر داعش

2019/08/28 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس العراقي برهم صالح، الاربعاء، الى الحفاظ على المكتسبات المتحققة بعد دحر عناصر تنظيم “داعش” الارهابي.وقالت الرئاسة في بيان، إن الرئيس صالح استقبل، في قصر السلام ببغداد، اليوم الأربعاء أمين سر جهاز الأمن الوطني حميد الشطري والوفد المرافق له”، مبينا أنه “جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات الأمنية والسياسية في البلاد”.وأكد صالح، …

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