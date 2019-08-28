الحشد يحذّر منتسبيه من المشاركة بـ

2019/08/28 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرحذرت مديرية الإعلام في الحشد الشعبي، منتسبيها من الخوض في ما أسمته "الإساءات" التسقيطية لرئيس الهيئة فالح الفياض ونائبه أبو مهدي المهندس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الحشد الشعبي يحذر منتسبيه من الإساءة لرئيس هيئة الحشد الشعبي ونائبه، فيما توعد المخالفين بأشد المساءلة القانونية

حصل "ألترا عراق"، على وثيقة صادرة من مدير عام الإعلام مهند نجم عبد، كشفت عن توجيه إلى المنتسبين ينص على "لوحظ في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي إساءات وحملات تسقيطية ضد رئيس هيئة الحشد الشعبي ونائبه وقيادات الحشد، لذا نحيطكم علمًا عدم المساعدة أو الترويج لمثل هذه الإساءات"، فيما توعد "المخالفين بأشد بالمساءلة القانونية الرادعة".

كان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، اتهم الأمريكان في 22 آب/أغسطس بـ"إدخال" أربع طائرات إسرائيلية مسيرة لاستهداف مقرّات عسكرية عراقية، وفيما حمل القوات الأميركية مسؤولية ما يحدث من استهداف لمقرّات الحشد الشعبي، هدّد بالدفاع عن تلك المقرات بالأسلحة الموجودة وأسلحة "أكثر تطورًا"، فيما أصدر رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، بيانًا تضمن ردًا على بيان المهندس، قائلًا إن "ما نسب الي المهندس - بغض النظر عن صحة صدوره عنه - لا يمثل الموقف الرسمي للحشد الشعبي وأن القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله هو المعبر عن الموقف الرسمي للحكومة العراقية وقواتها المسلحة".

ولم يظهر "أبو مهدي المهندس" في الاجتماع الذي عقد في 26 آب/أغسطس بين قادة الحشد الشعبي والرئاسات الثلاث، بحسب الصورة التي نشرها المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية.

كان زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أشاد بالبيان الذي أصدره أبو مهدي المهندس، بشأن التفجيرات التي طالت معسكرات تابعة لأحد فصائل الحشد، وحمل فيه أمريكا مسؤولية الوقوف وراءها، وهو الأمر الذي كشف عن انشقاق داخل الحشد الشعبي بسبب اختلاف المواقف وتناقضها.

كان مصدر مطلع في الحشد الشعبي أبلغ "ألترا عراق"، مطلع شهر آب/أغسطس الجاري، أن "الحشد الشعبي أصبح يعاني تشتتًا كبيرًا، مبينًا أن "بعض جهاته تحاول أن تتجه إلى الطابع الرسمي والدبلوماسي لكسب الشرعية الداخلية والإقليمية والعالمية، فيما تتجه الجهات الأخرى إلى الإبقاء على صبغة المقاومة للمحافظة على المقبولية لدى جماهيرها من جهة، وعلى علاقاتها الإقليمية مع إيران وحزب الله اللبناني من جهة أخرى".

قيس الخزعلي: يجب التفريق بين الحشد الشعبي كمؤسسة رسمية وفصائل المقاومة الإسلامية

أضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أن "الفصائل من أمثال كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وسرايا الخراساني، وجزء من منظمة بدر وغيرهم، ساخطين جدًا من موقف هيئة الحشد الشعبي التي تهربت من اتهام "إسرائيل" بقصف المواقع العراقية"، مشيرًا إلى أن "هذا الانشقاق ليس بجديد، ولكن في كل مرة يتم تدراك الموقف بغية عدم ظهور تلك المشاكل الداخلية للعامة"، وهو الأمر الذي أكده ‏‎قيس الخزعلي في مقابلة متلفزة بقوله "يجب التفريق بين الحشد الشعبي كمؤسسة رسمية وفصائل المقاومة الإسلامية".

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