وزير الداخلية يصل إلى أربيل

2019/08/28 | 18:25

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

قال عضو اللجنة الامنية، كاطع الركابي، اليوم الاربعاء (‏28 آب 2019)، ان الاتفاقية الامنية بين امريكا والعراق لاتلزم التحالف الدولي بحماية الأجواء العراقية.

وذكر الركابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حماية الاجواء العراق

بغداد اليوم - بغداد

وجهت اللجنة المكلفة بمتابعة قضايا المختطفين والمغيبين، الأربعاء، 28 آب، 2019، رسالة مفتوحة الى الحكومة والمجتمع الدولي.

وذكر رئيس اللجنة سليم الجبوري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "إنطلاقا من المسؤولية الوطنية والأخل

بغداد اليوم _ خاص

أكد النائب عن كتلة الصادقون التابعة لحركة عصائب اهل الحق، احمد الكناني، الاربعاء (28 اب 2019)، قدرة فصائل المقاومة العراقية على مواجهة أمريكا وحلفائها، فيما استبعد دخول الولايات المتحدة في حرب مباشرة مع فصائل المقا

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