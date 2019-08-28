2019/08/28 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالله_صالح القضية الفلسطينية كانت ولاتزال من أحدى أهم القضايا الساخنة والشائكة على الساحة السياسية في منطقة الشرق الأوسط خصوصا والعالم بشكل عام .فمنذ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين عام 1948 وتشريد الملايين من الفلسطينيين وإقامة الدولة الإسرائيلية وما تلتها من حروب دموية، منذ ذلك الحين والعالم منشغل بإيجاد صيغة سلمية لحل هذه المعضلة .اتفاقيات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 وتوقيع معاهدات الصلح ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبدالله صالح - صفقة القرن ، - الحرية - مقابل المال !) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عبدالله صالح - صفقة القرن ، - الحرية - مقابل المال !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).