القبض على هارب من سجن بادوش في بغداد

2019/08/28 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، القبض على هارب من سجن بادوش شمالي العاصمة بغداد.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "القوات الامنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم هارب من سجن بادوش ومطلوب للقضاء وفق المادة 443 من قانون العقوبات".وأضاف "تمت عملية إلقاء القبض على المطلوب في سيطرة الشعب".انتهى

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