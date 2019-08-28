خبير عسكري يكشف عن مؤامرة كبرى لتفكيك العراق!

2019/08/28 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الخبير العسكري، وفيق السامرائي، الأربعاء، عن "مؤامرة كبرى" مستمرة لتفكيك العراق، حيث وصفها بانها "أم المؤامرات"....

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