التعليم المهني:زيادة قبول الطلبة بنسبة10%بدلاً من العشرة الأوائل

2019/08/28 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن التعليم المهني التابع لوزارة التربية، اليوم الاربعاء، عن زيادة عدد قبول طلبة التعليم المهني في الكليات والجامعات الحكومية بنسبة 10‎%‎ بدلا من العشرة الاوائل.وقالت المديرية العامة للتعليم المهني في بيان تلقت النعيم نيوز، نسخة منه، إن عدد قبول طلبة التعليم المهني في الكليات والجامعات الحكومية زادت بنسبة (١٠ %) عشرة بالمائة بدلا من …

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