2019/08/28 | 19:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن التعليم المهني التابع لوزارة التربية، اليوم الاربعاء، عن زيادة عدد قبول طلبة التعليم المهني في الكليات والجامعات الحكومية بنسبة 10% بدلا من العشرة الاوائل.
وقالت المديرية العامة للتعليم المهني في بيان تلقت النعيم نيوز، نسخة منه، إن عدد قبول طلبة التعليم المهني في الكليات والجامعات الحكومية زادت بنسبة (١٠ %) عشرة بالمائة بدلا من …
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وقالت المديرية العامة للتعليم المهني في بيان تلقت النعيم نيوز، نسخة منه، إن عدد قبول طلبة التعليم المهني في الكليات والجامعات الحكومية زادت بنسبة (١٠ %) عشرة بالمائة بدلا من …
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم المهني:زيادة قبول الطلبة بنسبة10%بدلاً من العشرة الأوائل) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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