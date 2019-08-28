مصدر امني : اعتقال 16 داعشيا متسللا في جبال العطشانة شمال غرب الموصل

2019/08/28 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت القوات الامنية عملية جديدة في جبال العطشانة ضمن بلدة بادوش 25كم شمال غرب الموصل.وقال مصدر في شرطة نينو ى ان”القوات الامنية نفذت عملية امنية لمطاردة فلول عصابات داعش انتهت باعتقال 16داعشيا بينهم قياديون وصادرت اسلحة واعتدة كانت بحوزتهم”.واضاف ان”القوات الامنية اقتادت الدواعش لمقرقيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي “

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