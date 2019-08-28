وفاة امين عام اتحاد الادباء العراقيين ابراهيم الخياط بحادث سير

2019/08/28 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … توفي، اليوم الاربعاء، امين عام اتحاد الادباء العراقيين ابراهيم الخياط اثر حادث سير في محافظة دهوك عن 59 عاما.وقال مصدر، لـ / بدر نيوز/، إن الخياط لقي مصرعه اثر حادث سير في محافظة دهوك فيما كما اصيب الأساتذة عمر السراي ومروان عادل واخرون بكسور وجروح أثر الحادث .عمل الخياط […]

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