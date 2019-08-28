على قاعة فندق سوفتيل في الرباط.. حفل زفاف نجل كاظم الساهر “عمر” يوم الجمعة المقبل.. شاهد بطاقة الدعوة

2019/08/28 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بطاقة حضور المدعويين لحفل زواج نجل الفنان العراقي كاظم الساهر “عمر” من الطبيبة المغربية “نورا” الدخش على قاعة فندق سوفتيل في الرباط يوم الجمعة المقبلة الـ ٣٠ من الشهر الحالي .

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