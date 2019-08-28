رئيس الجمهورية يعزي بوفاة الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب في العراق

2019/08/28 | 19:27

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بغداد اليوم- بغداد

عزى رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، الأسرة الثقافية والأدبية بوفاة الأمين العام للاتحاد العام ...





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