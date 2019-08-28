صور: إنقاذ طفلة في كركوك سقطت ببئر للصرف الصحي بعمق 8 أمتار

2019/08/28 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادانقذت فرق الدفاع المدني في كركوك، الاربعاء، طفلة بعمر الـ5 اعوام بعد سقوطها في بئر للصرف الصحي بعمق 8 امتار.وقال المديرية، في بيان تلقت “كلكامش برس”، نسخة منه، إن “فرق الدفاع المدني انقذت طفلة بعمر الـ ٥ اعوام في كركوك سقطت في بئر للصرف الصحي بعمق ٨ أمتار”.وأوضحت، أن “الطفلة تلقت الاسعافات الاولية بعد اخراجها”، مبينةً أنه “تم نقلها الى المستشفى”.وأكدت، أن “صحتها مستقرة وجيدة”.

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