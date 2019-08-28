سائرون يدعو الحكومة إلى تشكيل لجنة تفاوضية لتصفير الأزمات

2019/08/28 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا تحالف سائرون، الحكومة الى تشكيل لجنة تفاوضية من أجل تصفير الأزمات، وحسم الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة، بالاتفاق مع الكتل السياسية.

وقال عضو سائرون رياض المسعودي في تصريح، إن الحكومة ملزمة بتشكيل لجنة تفاوضية لإنهاء وتصفير جميع الأزمات القائمة مع الكتل السياسية خلال المرحلة المقبلة، مبينا أن عدم حسم الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة والتأخر بإقرار القوانين المهمة سيعمق حالة الانقسام داخل المشهد السياسي في البلاد.

واوضح المسعودي، ان اللجنة ستكون ملزمة بتقديم الاسماء خلال الفترة المحددة، بالإضافة الى تسمية القوانين المهمة في دعم البرنامج الحكومي، وإنهاء ملف تسمية وزير التربية.

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