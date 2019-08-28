وزير التخطيط: نسعى بتنسيق مشترك مع جميع الجهات نحو الاستثمار الأفضل للتخصيصات وتقديم الخدمات بحسب أولوياتها للمواطنين

2019/08/28 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، على مضي الوزارة في العمل بتنسيق مشترك مع جميع الجهود الوطنية والدولية نحو تقديم الخدمات بحسب أولوياتها للمواطنين ؛ وذلك من خلال الاستثمار الأفضل للتخصيصات والدعم الدولي..وذكرت الوزارة في بيان” ان الوزير التقى اليوم وفدا من وجهاء وعشائر ديالى برئاسة مضر الكروي عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، […]

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