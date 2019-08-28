بلومبرغ: السعودية تسعى لاقتراض 10 مليارات دولار من بنوك عالمية

2019/08/28 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر مطلعة إن صندوق الاستثمارات السعودي انتهى من وضع شروط قرض يسعى للحصول عليه من بنوك عدة بقيمة عشرة مليارات دولار، وذلك بعد مرور نحو عام على آخر قرض ضخم.

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