المالية النيابية:سنمنع الحكومة من الاقتراض الخارجي بموازنة 2020

2019/08/28 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، عزمها تضمين موازنة 2020 فقرة تمنع الحكومة من الاقتراض الخارجي وسد العجز من خلال فائض النفط والاقتراض الداخلي.وقال مقرر اللجنة احمد الصفار لـ/المعلومة/ ان “القروض الخارجية على العراق فاقت الـ 124 مليار دولار فضلا عن الفوائد المترتبة عليها مما يصعب اضافة اي قروض جديدة خلال الأعوام المقبلة”.وأوضح […]

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