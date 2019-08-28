وزير الداخيلة يقيل قائد الشرطة الاتحادية

2019/08/28 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر وزير الداخلية ياسين الياسري، الأربعاء، بإقالة قائد الشرطة الاتحادية الفرق رائد شاكر جودت من منصبه.وقال مصدر أمني، إن “ وزير الداخلية أصدر أمراً بإقالة قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت”.وأضاف، أن “الياسري أمر بتكليف جعفر البطاط بمهام قيادة القوات بدلاً عنه.

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