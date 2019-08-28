رئيس الجمهورية يعزي الأسرة الثقافية والأدبية بوفاة الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق

2019/08/28 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء، الأسرة الثقافية والأدبية بوفاة الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق والكتاب ابراهيم الخياط

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