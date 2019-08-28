المنافذ الحدودية: إحباط محاولة تهريب (8) عجلات دون الموديل في ميناء أم قصر

2019/08/28 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيأة المنافذ الحدودية،اليوم الاربعاء، إحباط محاولة تهريب (8) عجلات دون الموديل في ميناء أم قصر في محافظة البصرة .

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