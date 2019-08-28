2019/08/28 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الاربعاء، إحباط محاولة

تهريب 8 عجلات دون الموديل في ميناء أم قصر.

وأكدت في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،

“بناءً على المعلومات من شعبةً التراخيص وشعبة استخبارات المنفذ ومركز شرطة

كمرك ام قصر الشمالي في المنفذ تفيد بوجود (8) عجلة دون الموديل”.

واوضحت “تم تنفيذ واجب مشترك بين هيأة المنافذ

الحدودية ومركز كمرك ام قصر بعد استحصال موافقة قاضي تحقيق محكمة ام قصر، وبعد

الكشف والتدقيق على حاويتين ثبت أنها تحتوي على “8 عجلة دون الموديل”.





وتابعت “تم احالة ما تم ضبطه الى مركز شرطة الكمرك

لاتخاذ الاجراءات القانونيه بحقها”.

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