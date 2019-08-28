التربية ترد على “هيومن رايتس ووتش” بشأن تسجيل اطفال “داعش” في المدارس الحكومية

2019/08/28 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

نفت وزارة التربية، الاربعاء، تقريرا لمنظمة هيومن رايتس

ووتش والذي تضمن حرمان الاطفال الذين ينتمون ذويهم الى تنظيم “داعش” من

التسجيل في المدارس الحكومية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، إنها تنفي ماتداولته منظمة هيومن رايتس ووتش والذي يقضي بحرمان الاطفال الذين

ينتمون ذويهم الى عصابات داعش الارهابية من التسجيل في المدارس الحكومية، مبينة ان

الوزارة تعمل ضمن قانون التعليم الالزامي وقانون نظام المدارس الابتدائية رقم 30

لسنة 1978 والذي يبين في فصله الثاني ضمن المادة السابعة عشر / اولا وثانيا ً قبول

الطلبة في المدارس ضمن استمارة مقررة لذلك، واي وثيقة رسمية تبين عمر الطالب واذا

تعذر ذلك في القرى والارياف فيترك الامر للجنة المؤلفة من مدير المدرسة ومعلم الصف

الاول ومختار المحلة وطبيب المستوصف الخاص بالمنطقة لتحديد عمره الى حين احضار

الوثيقة الرسمية.

وبينت الوزارة ان مديريات التربية التي تعرضت لسيطرة

داعش الارهابي لم تصدر كتابا يمنع تسجيل التلاميذ من الذين قد يكون ذويهم ينتمون

الى داعش، بالعكس الامر تماماً حيث توجد مدارس داخل مخيمات النازحين.

واشارت الى أن الحكومة العراقية المتمثلة بوزارة التربية

وقعت خطة عمل مشتركة مع اليونيسيف لعامين 2018 / 2019 ومنظمات دولية اخرى من اجل

انخراط الطلبة بالتعليم وكذلك توفير بيئة جيدة لكل طفل .

واضافت ان من اهداف وزارة التربية هو القضاء على الفكر

المتطرف عن طريق احتضان الاطفال وتسجيلهم في المدارس وتغيير الفكر الذي نشأ ذويهم

علية وزجهم في المجتمع ليكونو عناصر فعالة لبناء الوطن.

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