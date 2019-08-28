2019/08/28 | 19:39

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عبدالمهدي يستقبل المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط ساروج كومار

العراقاقتصاد

عبدالمهدي يستقبل المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط ساروج كومار

الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 19:27

عبدالمهدي والمدير الإقليمي للبنك الدولي

عبدالمهدي يستقبل المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط ساروج كومار

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