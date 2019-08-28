علماء يكتشفون هرمونا طبيعيا يقي من الأورام السرطانية

2019/08/28 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..اكتشفت مجموعة من العلماء في جامعة ”كوينزلاند“ الأسترالية، هرمونًا طبيعيًا يقي من تشكل الأورام السرطانية.ووفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الباحثين الأوستراليين اكتشفوا أن بروتين “أكتيفين-أ” يثبط الخلايا المناعية، التي تعمل على مكافحة الأورام السرطانية، وبالتالي يؤدي إلى انتشار السرطان في جسم المريض.ووجد الباحثون أن هرمون ”فوليستاتين“ الطبيعي، يمكنه تثبيط البروتين […]

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