2019/08/28 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XZVAQeRbfsM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رد على #حچي_com من المعقل ، شركات مهددة بالقائمة السوداء) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رد على #حچي_com من المعقل ، شركات مهددة بالقائمة السوداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).