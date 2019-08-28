الخاقاني: وضعنا خارطة طريق لإكمال جميع مشاريع المحافظة بدعم الحكومة المركزية

2019/08/28 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني، اليوم الأربعاء، عن تلقي المحافظة تعهدات من قبل الحكومة المركزية في التعامل بجدية مع الملفات التي طرحتها المحافظة اليوم في لقاءها مع الأمين العام لمجلس الوزراء السيد حميد الغزي وبحضور معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار وممثلي المحافظة في البرلمان العراقي والإتفاق على جدول زمني لحسم هذه الملفات.

وقال الخاقاني،في بيان تلقته "الغد برس"، إن "أهم الملفات التي تمت مناقشتها، تطوير مطار ومصفى الناصرية والمدينة الصناعية من خلال الإسراع في عرض هذه المشاريع كفرصة استثمارية أمام شركات أجنبية أو محلية رصينة"، مشيراً إلى أن "المحافظة طرحت دعم مركز الناصرية للقلب من أجل توفير المستلزمات الطبية والأجهزة والمعدات كونه يقدم خدماته لجميع المحافظات العراقية من خلال تخصيصات مالية سنوية لهذا الغرض".

ولفت الخاقاني إلى أن "ملفات الأبنية المدرسية والمستشفى التركي كانت لها أولوية في ضرورة متابعة وزارتي التربية والصحة وحسم إكمال هذه المشاريع ضمن السقف الزمني المحدد لها، بالإضافة إلى الإسراع في دعم مشاريع البنى التحتية ضمن خطة وزارة الثقافة والسياحة والآثار في تطوير مناطق الأهوار والآثار"، مبيناً أن "من بين الملفات التي تمت مناقشتها إكمال مشاريع المجاري والماء والبنى التحتية وإكساء الطرق الداخلية للأحياء السكنية وكذلك دعم قطاع الزراعة والموارد المائية وزيادة المساحات المشمولة ضمن الخطط المستقبلية مع رفد هذه القطاعات بجميع المستلزمات الأخرى ومتابعة إلتزام الحكومة المركزية في استمرار دعم نقل الصلاحيات للمحافظات غير المنتظمة بإقليم وعدم التجاوز عليها بما يضمن تأمين أفضل الخدمات لأهالي المحافظة".

وأوضح الخاقاني، بأن "الطرفين توصلا إلى وضع خارطة طريق لحل جميع هذه المتعلقات التي يمكن لها أن تسهم في تحسين الواقع الخدمي لجميع القطاعات".

وكان رئيس مجلس محافظة ذي قار المهندس رحيم الخاقاني قد ترأس اليوم الأربعاء وفدًا حكوميًا لمناقشة عدد من الملفات الخدمية المهمة مع الحكومة المركزية في العاصمة بغداد.

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