إسرائيل تغلق أجواءها أمام الطائرات المدنية على حدود لبنان

2019/08/28 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أغلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المجال الجوي أمام الطائرات المدنية على الحدود مع لبنان، على خلفية التوتر على جانبي الحدود بين البلدين.

وقال الجيش في بيان تداولته وسائل إعلام غربية، إن منطقة حظر الطيران تمتد على طول شريط عرضه بعمق 6 كيلومترات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أغلق المجال الجوي فوق هضبة الجولان منذ بدء الأزمة الأخيرة.

وكان حزب الله اللبناني، قد هدد في وقت سابق بأن سيرد "بضربة مفاجئة" على إسرائيل بعد سقوط طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن إسقاط الطائرتين اللتين سقطتا في الضاحية الجنوبية التي يهيمن عليها حزب الله في مطلع الأسبوع.



وانفجرت إحداهما مما ألحق بعض الأضرار بالمركز الإعلامي لحزب الله في المنطقة، لكن لم يصب أحد بأذى.

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