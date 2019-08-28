وزير الداخلية يصل أربيل على رأس وفد إتحادي رفيع المستوى

2019/08/28 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية، ياسين الياسري، الاربعاء، إلى محافظة اربيل على رأس وفد اتحادي رفيع المستوى.

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