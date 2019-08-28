رئيس الجمهورية يعزي بوفاة الاديب ابراهيم الخياط

2019/08/28 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح الأسرة الثقافية والأدبية بوفاة الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق والكتاب د.ابراهيم الخياط .ونقل بيان رئاسي نص برقية التعزية : بقلوب صابرة مؤمنة بقضاء ربها فُجعنا كما كل العراقيين بأطيافهم بنبأ رحيل واحد من كبار أدباء العراق د.ابراهيم الخياط، الشاعر والأكاديمي والنقابي المعروف.واضاف صالح : […]

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