اعادة افتتاح جسر حيوي شمالي الرمادي

2019/08/28 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

اعلن مجلس محافظة الانبار، اليوم الاربعاء، عن اعادة افتتاح جسر حيوي شمالي مدينة الرمادي للمرة الاولى منذ اكثر من ثلاثة اعوام.

وقال عضو المجلس

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