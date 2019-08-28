وزير النفط : هناك رغبة في رفع سقف التبادل التجاري مع تركيا لأكثر من 20 مليار دولار

2019/08/28 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكد وزير النفط ثامر الغضبان،اليوم الاربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الطاقة التركي فاتح دونماز في بغداد ان " تطور حجم التبادل

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