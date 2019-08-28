2019/08/28 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني ديمتري شوغاييف، اليوم الأربعاء، إن إنجاز صفقة تزويد تركيا بمنظومات إس-400الروسية يدل على تعثر العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا.وقال ديمتري شو غاييف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات معرض ماكس-2019 الدولي للطيران، إن "العقوبات لا تعمل بكل طاقاتها، كما كانوا يخططون الأمريكيون".

وأضاف، بأن "العقوبات جعلت صادرات الأسلحة الروسية تواجه مشاكل معينة، إلا أنه أكد إيجاد حلول ومنها الانتقال من الدولار إلى العملات الوطنية".

ورفض شوغاييف الكشف عن العملة التي تتم تسوية الحسابات بين روسيا وتركيا باستخدامها، مكتفيا بالقول إن الحالة في هذا المجال على ما يرام.



انتهى/ ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا: العقوبات الامريكية بدأت تتعثر) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا: العقوبات الامريكية بدأت تتعثر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).