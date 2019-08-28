2019/08/28 | 19:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة | الفلوجة.. أسيرة المصالح والارتجالات السياسية | تقديم: سؤدد طارق) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: grVL3B5HUrU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة | الفلوجة.. أسيرة المصالح والارتجالات السياسية | تقديم: سؤدد طارق) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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