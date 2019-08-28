متنبئ جوي يكشف: موجة الحر تستمر لهذا اليوم

2019/08/28 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات

الحرارة في عموم المحافظات لهذا اليوم.وقال عطية في منشور على الفيس بوك، "تعيش اغلب مدن الجنوب والوسط

أجواء لاهبة هذا اليوم الأربعاء، رغم شهر اب على وشك الانتهاء".وأضاف عطية، "يستمر الطقس لاهب والرياح متقلبة او ساكنة احيانا ومدن

الجنوب تسجل قرابة الـ ٥٠ مئوية وحسب التوقعات لغاية تقريبا الثلاثاء

من الاسبوع المقبل، تنخفض بعدها الحرارة قليلا ويعتدل الجو بالليل

ويستمر حار بالنهار".

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