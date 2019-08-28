الاقتصاد النيابية تتوقع عجزاً غير مسبوق بموازنة 2020.. والسبب إقليم كردستان!

2019/08/28 | 19:52

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بغداد:سومر نيوز

توقعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الأربعاء، عجزاً غير مسبوق في موازنة عام 2020 بسبب عدم معرفة مو...

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