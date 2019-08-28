2019/08/28 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

في انفراجة ثورية تمنح الأمل لملايين مرضى السرطان، اكتشفت مجموعة من علماء جامعة "كوينزلاند" الأسترالية...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اكتشاف هرمون طبيعي يقي من السرطان‎) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اكتشاف هرمون طبيعي يقي من السرطان‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).