2019/08/28 | 19:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اكتشاف هرمون طبيعي يقي من السرطان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
في انفراجة ثورية تمنح الأمل لملايين مرضى السرطان، اكتشفت مجموعة من علماء جامعة "كوينزلاند" الأسترالية...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اكتشاف هرمون طبيعي يقي من السرطان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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