القانونية النيابية: استبدال النواب سيشمل جميع المحافظات والقضاة المنتدبين يتحملون المسؤولية

2019/08/28 | 19:52

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بغداد:سومر نيوز

حملت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، القضاة المنتدبين لإدارة عمل مفوضية الانتخابات مسؤولية استبدال...

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