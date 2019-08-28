الداخلية تحيل مدير شرطة كركوك السابق و12 ضابطاً الى القضاء

2019/08/28 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طلبت وزارة الداخلية الاتحادية من شرطة كركوك، تحويل ملف العميد سرحد قادر و12 ضابطا آخر الى محكمة خاصة.

وقال المدير السابق لشرطة الاقضية والنواحي في كركوك العميد سرحد قادر في تصريح صحفي ان وزارة الداخلية فاتحت من جديد شرطة كركوك، باتخاذ اجراءات حول سبب تركنا كركوك عقب احداث 16 تشرين الاول، مطالبة بنقل الملف الى محاكم الداخلية".واضاف، ان "أمر القبض ضده له علاقة باستفتاء كردستان، فيما 12 ضابطا آخر، بسبب عدم عودتهم الى مهامهم" مؤكدا انه وكل محاميا للدفاع عنه لان القضية سياسية" حسب قوله.انتهى

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