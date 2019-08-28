تأجيل افتتاح المنفذ الحدودي بين العراق وسوريا لهذه الاسباب!

2019/08/28 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول عراقي، اليوم الأربعاء 28 أغسطس/آب، تأجيل إعادة افتتاح المنفذ الحدودي بين العراق وسوريا، المغلق منذ سنوات عدة، لأسباب لوجستية تحسم قريباً جد...

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