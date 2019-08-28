التربية تنفي حرمان اطفال داعش من التعليم

2019/08/28 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس نفت وزارة التربية، الاربعاء، تقريرا لمنظمة هيومن رايتس ووتش والذي تضمن حرمان الاطفال الذين ينتمون ذويهم الى تنظيم “داعش” من التسجيل في المدارس الحكومية.وقالت الوزارة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إنها تنفي ماتداولته منظمة هيومن رايتس ووتش والذي يقضي بحرمان الاطفال الذين ينتمون ذويهم الى عصابات داعش الارهابية من

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