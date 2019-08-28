وفاة الأمين العام لاتحاد الأدباء في العراق

2019/08/28 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إبراهيم الخياط (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

توفي، اليوم الأربعاء، 28 آب/أغسطس، أمين عام اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين إبراهيم الخياط، إثر حادث سير في محافظة أربيل عن عمر يناهز 59 عامًا.

وكتب الكثير من الشعراء والأدباء على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وتابعها "ألترا عراق"، عن وفاة إبراهيم الخياط في حادث سير، مشيرين إلى إصابة المتحدث باسم الاتحاد عمر السراي معه.

عمل إبراهيم الخياط مديرًا للإعلام في وزارة الثقافة عام 2005، ثم عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق والناطق الإعلامي باسم الاتحاد، ومن ثم أمينًا عامًا للاتحاد، وله ديوان (جمهورية البرتقال)، واعتقل وسجن لانتمائه إلى خطوط المعارضة اليسارية ضد النظام السابق.

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