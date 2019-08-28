2019/08/28 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عن عمر 59 عاماً

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة أمين عام اتحاد الأدباء العراقيين إبراهيم الخياط بحادث مروري في دهوك) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة أمين عام اتحاد الأدباء العراقيين إبراهيم الخياط بحادث مروري في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).