2019/08/28 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

استهل فريق الكرخ بكرة القدم، اليوم الاربعاء، معسكره بمدينة ابولو التركية بالفوز على فريق المرخية الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية في قطر.

الشوط الاول الذي جرى في منتجع فنر بقجة بالمدينة شهد ثلاثة اهداف كرخية سجلها احمد لفتة، واضاف محمود خليل هدفا رابعا في الشوط الثاني لينتهي اللقاء عراقي ٤- صفر.

يشار الى ان فريق الكرخ كان قد وصل ظهر امس الثلاثاء الى مدينة ابولو لاقامة معسكر تدريبي هناك لمدة ١٢ يوما استعدادا لمنافسات الدوري العراقي الممتاز

بغداد اليوم- متابعة

ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ المقربة من برشلونة أن قادة النادي اجتمعوا يوم الأربعاء برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، لمناقشة الإستراتيجية التي يجب اتباعها، بعد اجتماع باريس مع مسؤولي باريس سان جيرمان في ظل رفض عثمان ديم

بغداد اليوم - بغداد

تأهل منتخب شباب العراق بكرة القدم الى المباراة النهائية بعد الفوز على نظيره الاردني بركلات الترجيح وبنتيجة اجمالية وصلت الى 5-2، في لقاء جرى على ملعب فيصل الحسيني بفلسطين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة غرب اسيا للشباب ال

بغداد اليوم-بغداد

جرت في قاعة بابل بفندق البارون بمحافظة كربلاء وقائع المؤتمر التنسيقي لمباراة فريقي القوة الجوية العراقي والسالمية الكويتي ضمن لقاء ذهاب دور الـ32 لكاس محمد السادس للاندية الابطال.

وجرى خلال المؤتمر تلاوة التعليمات الخاصة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كرة الكرخ تهز شباك المرخية القطري برباعية في معسكر ابولو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كرة الكرخ تهز شباك المرخية القطري برباعية في معسكر ابولو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).