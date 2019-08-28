2019/08/28 | 21:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم جديد/ الابراج مع جنان فكتور 2019/8/28) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: xZw_YVlSJW4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم جديد/ الابراج مع جنان فكتور 2019/8/28) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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