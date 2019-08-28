الرئيس الايراني: نواجه حربا انتصارنا فيها حتمي

2019/08/28 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بلاده تخوض حربا اقتصادية ونفسية وسياسية مفروضة من الولايات المتحدة، مشددا على أن انتصار إيران في هذه المواجهة حتمي.وقال روحاني، في كلمة ألقاها الأربعاء في طهران: “مشكلتنا الأساسية اليوم اقتصادية، وبالطبع الحرب التي تفرض علينا هي اقتصادية ونفسية وإلى حد ما سياسية، وعلينا أن ننهي هذه […]

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