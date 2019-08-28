رئيس مجلس النواب يعزي الأسرة الثقافية والأدبية بوفاة الأمين العام لاتحاد أدباء العراق

2019/08/28 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزَّى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الأسرة الثقافية والأدبية بوفاة الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتَّاب في العراق الدكتور إبراهيم الخياط إثر حادث مروري مؤسف.وقال حسب بيان لمكتبه : “ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ رحيل الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتَّاب في العراق الدكتور إبراهيم الخياط، وبهذا المصاب الجلل […]

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