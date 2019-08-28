2019/08/28 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، إحالة 22 شاحنة للقضاء سببت هدراً في المال العام بمنفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة.

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